Era da mettere in conto che i talenti migliori messi in mostra nella stagione del ritorno in Serie C potessero attirare l’interesse di club di categoria superiore. Il Benevento era pronto e non a caso ha sin da subito iniziato a lavorare al rinnovo di contratto di Riccardo Capellini, non solo perché la scadenza è fissata tra poco più di un anno, ma soprattutto perché per il ragazzo scuola Juve qualche società si è fatta avanti.

