Alboino Greco riprende l’idea del trasferimento del mercato di Santa Colomba sull’attuale area che ospita il cosiddetto campo rom. L’ipotesi era stata già prospettata un anno fa, ieri pomeriggio il presidente l’ha riproposta ai colleghi componenti la commissione Attività Produttive. Ovviamente, nessun passo in avanti rispetto allo scorso anno, poiché il problema della delocalizzazione dei nomadi non è stato mai affrontato in questo lasso di tempo.

