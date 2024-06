Caporalato: Bellanova, ‘governo gli fa guerra solo a parole’

Roma, 21 giu. (Adnkronos) – “Il governo deve chiarire come si fa la guerra al caporalato, altrimenti sono solo parole. E l’unico modo è mettere le persone nella condizione di lavorare in modo regolare. Ma non sembra che il governo voglia fare questo. Se non c’è la prevenzione, le dichiarazioni così vanno bene solo per i titoli dei giornali”. Lo ha detto a Radio Cusano la dirigente di Italia Viva Teresa Bellanova.

“Adesso riconosciamo alla vedova di Satnam Singh il permesso? Dopo che li abbiamo sfruttati e condannati alla illegalità? Se lo stato – ha aggiunto Bellanova – non dà gli strumenti per non essere invisibili a persone che vengono da un altro paese per lavorare, è responsabile. Non possiamo girarci dall’altra parte”.