Incidente sulla Strada Provinciale di Buonalbergo ieri nel tardo pomeriggio. Per cause ancora in corso di accertamento, una utilitaria Opel, subito dopo una curva ha perso il contatto con l’asfalto ed è precipitata nella campagna sottostante. Sul posto sono intervenuti personale del 118 di San Giorgio del Sannio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia