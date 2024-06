Sono finiti ai domiciliari in due.

Un medico cardiologo (G.V.), in servizio presso il ‘Fatebenefratelli’ di Benevento. E un viceprocuratore onorario già in servizio presso la Procura di Lecce (A.Z.).

I militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Lecce hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare per arresti domiciliari emessa dal Tribunale del Riesame di Napoli, su appello proposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, confermata anche dalla Corte di Cassazione a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso promosso dagli interessati.

