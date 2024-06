Roma: Zingaretti, ‘silenzio di governo e destra è complicità’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Siamo qui a piazza Vittorio al fianco di studentesse e studenti per difendere la democrazia, dire no alla violenza. Ringrazio le forze dell’ordine e la Digos che prontamente hanno identificato i responsabili confermando la matrice politica di estrema destra dell’aggressione”. Così Nicola Zingaretti intercettato in Piazza Vittorio durante la manifestazione antifascista convocata da Cgil, Anpi e organizzazioni studentesche.

“Lo scandalo invece è il governo e il silenzio della destra italiana di fronte all’aggressione di due ragazzi, un silenzio che sta diventando complicità rispetto al rischio di una escalation di violenza, in questa città e non solo, che va contrastata in tutte le forme possibili. Quello che è in gioco è il diritto di parola e la libertà d’espressione. Che difendere questi principi dopo due anni di governo della destra ritorni come un’emergenza è inquietante. Tutti i democratici italiani al contrario devono unirsi contro la violenza fascista e squadrista”.