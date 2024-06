Roma: Bonelli, ‘Avs a presidio piazza Vittorio contro violenza fascista’

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Come Alleanza Verdi Sinistra, oggi alle 18:00 parteciperemo al presidio organizzato in Piazza Vittorio a Roma in solidarietà dei ragazzi aggrediti ieri a Collo Oppio e per chiedere giustizia”. Così il deputato di AVS Angelo Bonelli.

“Condanniamo fermamente l’aggressione avvenuta a Colle Oppio, dove due giovani della Rete degli Studenti Medi e di Sinistra Universitaria sono stati attaccati da militanti di CasaPound. Siamo solidali con gli studenti aggrediti, in questo drammatico clima di legittimazione delle pratiche neofasciste nel Paese, dove le forze politiche al governo hanno sdoganato e legittimato non solo la simbologia fascista ma anche i comportamenti. Questi atti sono inaccettabili e devono essere contrastati con decisione. Scenderemo in piazza per ribadire che la violenza non ha posto nella nostra società”.