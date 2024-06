Roma, 20 giu. – (Adnkronos) – DR Automobiles Groupe “intende accrescere le fasi di lavorazioni in Italia, ampliando a tal proposito il proprio polo industriale di Macchia d’Isernia con un nuovo stabilimento produttivo, nella prospettiva dello sviluppo di nuovi modelli, anche ad alimentazione integralmente elettrica”. Lo comunica il gruppo molisano nella nota in cui segnala l’intenzione di impugnare il provvedimento comunicato oggi dall’Antitrust per presunte pratiche commerciali scorrette.