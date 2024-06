Ucraina: Kiev, ‘identificati soldati russi che giustiziarono prigionieri a Robotyne’

Kiev, 19 giu. (Adnkronos) – L’agenzia di intelligence militare ucraina ha reso noto di aver identificato i soldati russi che il mese scorso avrebbero giustiziato prigionieri di guerra ucraini vicino a Robotyne, nell’oblast di Zaporizhzhia. Un video girato nella seconda metà di maggio riprese le truppe russe mentre giustiziavano quattro soldati ucraini. I militari furono fatti sdraiare a faccia in giù e furono poi colpiti alla schiena. L’intelligence militare ucraina ha sottolineato che questo atto costituisce un crimine di guerra.

Gli autori del crimine, secondo l’intelligence di Kiev, che ha identificato anche il loro comandante, fanno parte di un reggimento di stanza nella città di Shali, in Cecenia. “Questi criminali di guerra russi potrebbero anche essere coinvolti nell’omicidio di molti altri prigionieri di guerra ucraini nel maggio 2024”, ha aggiunto l’agenzia, affermando di essere in possesso di conversazioni radio intercettate.