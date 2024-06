G7: Meloni, ‘tra meglio riusciti della storia, fiera di mozzarelle e panzerotti a leader’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Qui facciamo le polemiche anche quando gli altri ci fanno i complimenti perché siamo abituati così, tutti gli altri ci hanno fatto i complimenti per uno dei G7 meglio riusciti nella storia dei G7”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo all’evento a Milano per i 50 anni de ‘Il Giornale’.

“Rivendico di avere organizzato un G7 all’altezza della reputazione italiana, rivendico di averlo fatto in una regione del Sud anche per smontare i pregiudizi che abbiamo letto su alcuni media internazionali fino a qualche giorno prima” del summit “e rivendico di avere fatto mangiare mozzarelle intrecciate a mano e panzerotti” ai leader. “Volevo un borgo globale e sono contenta che ci siano state le mozzarelle annodate a mano, le signore che facevano i bracciali con i noccioli di ulivi colpiti dalla Xylella”.