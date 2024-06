Fanpage: Verducci (Pd), ‘Meloni dica cosa fa per debellare neofascismo in Fdi’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Da una video inchiesta della testata Fanpage condotta all’interno di Gioventù nazionale, l’organizzazione giovanile di Fdi, il partito di cui la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è la leader assoluta, emerge un legame diretto, reiterato e inquietante con simbologie, parole d’ordine apertamente neo fasciste. Le immagini rendono una realtà inquietante di una Gioventù nazionale organizzata su un doppio livello: una decorosa facciata pubblica buona solo a mascherare una quotidiana prassi apologetica del fascismo”. Così il senatore del Pd Francesco Verducci intervenendo nell’aula di palazzo Madama.

“Il Mein Kampf di Hitler risulta essere oggetto di citazione nei colloqui tra i dirigenti dell’organizzazione, alla pari dell’ammirazione espressa nei confronti dei terroristi dei Nar, che è bene ricordare sono stati responsabili di lutti atroci, in particolare quelli legati alle centinaia di morti della strage alla stazione di Bologna. Non si tratta di cani sciolti ma esponenti politici in carriera e di giovani introdotti nelle segreterie che contano. Persone, come visto nell’inchiesta, omaggiate pubblicamente dalla stessa Meloni, come esempio di militanza. Servono risposte, perché sembra proprio che dentro Gioventù nazionale stia rispuntando la mala pianta del fascismo, della violenza e dell’odio. Vogliamo risposte che però la destra si rifiuta ostinatamente di dare. Vogliamo risposte perché l’apologia di fascismo nel nostro Paese è un reato mentre abbiamo visto immagini di dirigenti che inneggiavano a simboli fascisti e nazisti”.

“Le vogliamo per rispetto di chi ha dato la vita per la libertà e per la democrazia. E le vogliamo per capire perché nell’indagine emerge una pratica di finanziamento di Gioventù nazionale tramite l’aggiramento delle norme sul servizio civile nazionale. Soldi pubblici, di cui devono rendere conto. Il ministro Piantedosi sarà in aula ma è necessario che venga la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che è anche il presidente di Fdi. A lei chiediamo risposte su un pezzo importante del suo partito. Ci spieghi il contenuto di quei video, i comportamenti di Gioventù nazionale che in pubblico ha tanto elogiato. Ci spieghi, alla luce della sua funzione, come si possono conciliare il suo ruolo e la difesa della Costituzione che sul fascismo è inequivocabile e definitiva. Il presidente Meloni ha il dovere di parlare”.