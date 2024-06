Fanpage: Ciriani, ‘Gioventù nazionale mai esibito riferimenti a fascismo o nazismo’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – Il movimento Gioventù nazionale “non si è mai segnalato per attacchi ai collettivi di sinistra, né ha mai pubblicamente esibito striscioni con slogan estremisti o riferimenti a fascismo e nazismo. Men che meno ha mai palesato atteggiamenti di ostacolo a giornalisti”. Lo ha dichiarato in Aula alla Camera il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, rispondendo a un’interrogazione del Pd sull’inchiesta giornalistica realizzata da Fanpage sul movimento giovanile di Fdi, Gioventù nazionale.

“Si può sicuramente affermare, in base a fatti e circostanze più concreti, che nel nostro Paese sono altri, e di diversa ispirazione, i sodalizi che manifestano comportamenti illiberali e, talvolta, violenti”, ha concluso Ciriani.