Autonomia: Todde, ‘destra spacca Italia, Sardegna lotterà contro secessione ricchi’

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “È evidente, con la vergognosa approvazione dell’autonomia differenziata, quale sia l’obiettivo della destra al governo: spaccare l’Italia, indebolire il Sud ed aumentare il divario tra le Regioni agevolando quelle più ricche. Una legge iniqua e ingiusta che non solo peggiorerà ancora di più la sanità, l’istruzione, i trasporti, ma renderà più difficile la vita dei sardi”. Lo dice all’Adnkronos Alessandra Todde, governatrice della Sardegna ed esponente del Movimento 5 Stelle.

L’autonomia, attacca Todde, “impoverisce la Sardegna, sottrae ai sardi le risorse essenziali per i servizi di base e va contro l’articolo 3 della Costituzione. Da Presidente di Regione lo dico con tutta la forza: la Sardegna si batterà con tutti gli strumenti possibili per difendere la nostra Costituzione, i diritti, l’uguaglianza e la dignità dei sardi e dei cittadini. Dalla Sardegna, passando per tante altre Regioni, faremo sentire che c’è chi dice no alla secessione dei ricchi”.