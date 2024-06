Riforme: Bonelli, ‘oggi giorno importante, da qui alternativa a destra Meloni’

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Oggi è un giorno importante perché tutte le opposizioni scendono in campo per difendere la Costituzione e l’unità d’Italia di fronte a questo scandaloso mercimonio: premierato in cambio di autonomia differenziata. Sono due riforme che spaccano l’Italia, impoveriscono il Sud e marginalizzano il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica. È importante essere uniti perché da qui può nascere una nuova fase per costruire un’alternativa alla destra di Meloni. Utilizzeremo gli strumenti e i regolamenti parlamentari per bloccare questa svolta negativa nei confronti del Paese. Se dovessero andare avanti, il referendum per noi è già pronto e siamo sicuri che le italiane e gli italiani saranno con noi”. Così il deputato di Avs Angelo Bonelli, rispondendo alle domande dei cronisti nei pressi di Montecitorio.