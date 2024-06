Dosi di fiducia da riconquistare dopo una stagione vissuta al di sotto delle aspettative. Un percorso di ricostruzione del Benevento che li ha visti al centro della scena solo in pochi frame stagionali, poi soppiantati dai cambiamenti tattici e dalla crescita dei concorrenti, in corsa per quella stessa maglia da protagonisti. Nella torrida estate sannita tanto lavoro all’orizzonte per Marcello Carli anche tra le riflessioni che coinvolgono i giallorossi a caccia di riconferma, che hanno chiuso il loro campionato tra le incognite più ingombranti in casa Strega e che sperano in una nuova chance, ancora con Auteri.

