Nel quadro fluido del calciomercato di giugno, il Benevento sembra aver fissato il proprio focus sul reparto offensivo. E’ la criticità principale della scorsa stagione che il direttore tecnico Marcello Carli vuole risolvere in fretta, per evitare di infilarsi in aste pericolose e dai risvolti imprevedibili. Vuole farlo partendo chiaramente dai totem di un attacco che non è assolutamente tutto da rifare, ma anche anzi ha punti fermi da cui ricominciare. Lanini, innanzitutto, ma anche il baby Perlingieri, ai quali verranno affiancati Starita e con ogni probabilità Ciciretti, per il quale l’intesa sul rinnovo del contratto non è lontana dall’essere raggiunta, seppure il nero su bianco non sia ancora stato messo.

