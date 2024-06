Questione di gol. Quella che ha frenato il Benevento nella stagione da poco andata in archivio, che diventa di conseguenza la prima criticità da affrontare e possibilmente risolvere in vista della prossima. E’ l’idea che sta orientando le manovre degli uomini mercato della Strega che in questa fase di calma apparente nelle trattative di calciomercato, punta a giocare d’anticipo per spiazzare la concorrenza ed evitare fastidiosi giochi al rialzo. Anche perché gli attaccanti sono merce rara, in Serie C, ancor di più, e quindi più ci si avvicina alla scadenza della sessione estiva, più diventa concreto il rischio di doversi accontentare di ciò che offre il mercato.

