Energia: Orsini, ‘unica via per il futuro è nucleare, ma va cambiata narrazione’

Milano, 17 giu.(Adnkronos) – “Le fonti rinnovabili sono suscettibili al vento e al sole e noi abbiamo bisogno di produzioni continue; l’unica via è quella che stiamo sostenendo, il nucleare”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini intervenendo all’assemblea generale di Confindustria Varese.

“Noi -spiega Orsini- dobbiamo cambiare la narrazione” perché “la narrazione del nucleare oggi è la centrale di 3 gigawatt o 6 gigawatt con i grandi camini, e non è più così. Lo abbiamo visto nella dichiarazione finale del G7, la via è quella dei microreattori nucleari di ultima generazione. Sono sicuri e di impatto piccolo; la verità è che dobbiamo fare un atto in più, ne ho parlato anche con il presidente del Consiglio; potremmo trovare dei siti che siano anche all’interno delle nostre imprese, l’importante però è che questi non vengano visti come reti o ampliamento di rete elettrica privata, deve esserci una rete elettrica pubblica”.

“Nel frattempo -avverte- dobbiamo dirci la verità, partendo domattina saremmo pronti nel 2031-2032. Dunque dobbiamo unire l’Europa. Il costo unico europeo è la via e questo è un tema sicuramente da portare avanti”.