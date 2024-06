“Vigileremo con puntualità e senza fare sconti affinché sia garantita la tutela del territorio da azioni che possono recare solo danno allo stesso”. Lo fa presente il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera in relazione alla iniziativa intrapresa dalla Regione Campania con la pubblicazione dell’Avviso di inizio della procedura per l’assegnazione della coltivazione della Cava in località Fossa delle Nevi.

