“La preoccupazione che serpeggia tra le famiglie degli studenti, docenti e personale scolastico dell’ I.C. F. Torre, sta coinvolgendo negli ultimi tempi anche un’ulteriore categoria di persone: i residenti. Ed hanno ragione i residenti della zona in cui si trovano le scuole Federico Torre e Nicola Sala, interessate dal progetto di abbattimento e ricostruzione del complesso scolastico, fortemente preoccupati per i disagi e le criticità che potrebbero derivare da un progetto pensato, senza minimamente considerare l’assetto complessivo del quartiere e le legittime esigenze degli abitanti della zona alta della città”. Floriana Fioretti, capogruppo Pd in consiglio, ha incontrato una delegazione di abitanti, preoccupati delle conseguenze sulla circolazione che deriveranno dall’avvio dei lavori della “Torre”.

