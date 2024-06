Per ovvi motivi demografici Benevento e il suo territorio provinciale risulta essere ultimo in Campania e nella fascia bassa dei comprensori provinciali italiani per numero di contribuenti Iperf, sia totali (176.132) che per le varie tipologie previste da lavoro dipendente (87.547); pensionati (69.104); autonomi (6.798); da partecipazioni (3.823). Da rilevare come il differenziale tra dipendenti ed autonomi e pensionati sia il più basso in Campania in termini percentuali oltre che in assoluto e, al tempo stesso, come sia estremamente basso il dato sulla percentuale tra portatori redditi da partecipazione.

