Gaza, esercito Israele annuncia “pausa tattica” nel sud. Netanyahu: “Inaccettabile”

(Adnkronos) – L’esercito israeliano ha annunciato una “pausa tattica” nell’offensiva nel sud della Striscia di Gaza per facilitare la consegna degli aiuti umanitari. Lo stop inizierà nella zona di Rafah alle 8:00 e rimarrà in vigore fino alle 19:00, hanno spiegato le Forze di difesa israeliane (Idf), aggiungendo che avrà luogo tutti i giorni fino a nuovo avviso. Ma il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha definito la pausa “inaccettabile”.

“Quando Netanyahu ha appreso domenica mattina delle notizie di una pausa umanitaria di 11 ore al giorno nei combattimenti, ha detto al suo segretario militare che questo è inaccettabile”, hanno fatto sapere dall’ufficio del premier, come riporta il giornale Haaretz. “Dopo che è stata chiarita la situazione, è stato riferito al premier che non c’è alcun cambiamento nella politica delle Idf a Rafah e che i combattimenti a Rafah proseguono come previsto”.

Secondo il sito di notizie israeliano Ynet, in concreto dovrebbe esserci una ‘pausa’ sottoforma di consegna di aiuti nell’area indicata dall’annuncio delle Idf, dal valico di Kerem Shalom alla Salah al-Din Road e poi in direzione nord verso l’area di Khan Younis.

Lo stesso portale aveva riferito in precedenza che il ministro della Difesa, Yoav Gallant, non sarebbe stato informato in anticipo dei piani né avrebbe approvato la decisione comunicata dalle Idf della “pausa tattica”.

Parla di un “annuncio delirante” il ministro delle Finanze israeliano, Bezalel Smotrich. In un lungo post su X, Smotrich – che siede nel gabinetto di sicurezza – afferma che “gli ‘aiuti umanitari’ che continuano a raggiungere Hamas, mantengono” il gruppo “al potere” e rischiano di “vanificare i risultati della guerra”. “E’ stata pessima per tutti gli ultimi mesi la gestione dell’impegno umanitario nella Striscia di Gaza, nel quadro del quale gli aiuti vanno in gran parte a Hamas e lo aiutano a proseguire con il controllo civile della Striscia in piena contraddizione con gli obiettivi della guerra”, afferma Smotrich nel post, sostenendo di aver più volte avvertito che “questa è una delle ragioni del proseguimento della guerra e del clamoroso fallimento strategico” della campagna militare israeliana avviata contro Hamas nella Striscia dopo l’attacco del 7 ottobre in Israele.

Smotrich, esponente dell’estrema destra del governo israeliano, va oltre: “Il capo di Stato Maggiore delle Idf e il ministro della Difesa rifiutano da sei mesi l’unica via che consentirebbe la vittoria, l’occupazione della Striscia e l’istituzione di un governo militare temporaneo fino alla distruzione completa di Hamas e purtroppo il premier Netanyahu non vuole o non è in grado di imporglielo”. Secondo il ministro, “il problema è che lo Stato Maggiore è completamente distaccato dall’esistenza delle forze sul campo se riesce a diffondere un simile messaggio nel giorno in cui seppelliamo 11 dei nostri migliori combattenti”.

La pausa, come si legge sul Guardian, avrebbe lo scopo di consentire ai camion umanitari di raggiungere il vicino valico di Kerem Shalom, il principale punto di ingresso degli aiuti in arrivo controllato da Israele, e di viaggiare in sicurezza verso nord lungo l’autostrada Salah a-Din, per consegnare i rifornimenti ad altre parti di Gaza. La pausa ha lo scopo di “aumentare il volume degli aiuti umanitari” che arrivano nel territorio palestinese assediato, ha detto l’Idf, aggiungendo che è stata coordinata con le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie internazionali.

Dopo otto mesi di combattimenti tra l’esercito israeliano e i militanti di Hamas, il Programma alimentare mondiale (WFP) delle Nazioni Unite avverte che le popolazioni nella parte meridionale della Striscia di Gaza potrebbero presto soffrire gli stessi terribili livelli di fame di quelli riscontrati nel nord di Gaza. Carl Skau, vicedirettore esecutivo dell’agenzia, ha dichiarato venerdì che mentre nel nord si registrano progressi, nel sud la situazione si sta nuovamente deteriorando. L’agenzia di soccorso delle Nazioni Unite per i palestinesi (UNRWA) ha dichiarato sabato che oltre 50.000 bambini a Gaza necessitano di cure per malnutrizione acuta.