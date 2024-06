Euro 2024: Gruppo C, Inghilterra-Serbia 1-0

Roma, 16 giu. (Adnkronos) – All’Inghilterra basta un gol di testa di Jude Bellingham al 13mo del primo tempo, servito al centro dell’area da un cross di Saka, per battere una Serbia combattiva ma poco precisa nel primo turno del Gruppo C di Euro 2024. L’undici di Southgate gioca una prima mezz’ora di pieno controllo ma alla fine del primo tempo e soprattutto nel secondo tempo scende vistosamente e lascia spazi a una Serbia poco lucida che solo con la partita agli sgoccioli si fa minacciosa con Vlahovic: prima Pickford manda in angolo un insidioso tiro dalla distanza quindi è Kane (che ha anche colpito una traversa) a piombare sulla linea della porta inglese per fermare una conclusione serba. Grazie al pareggio pomeridiano tra Slovenia e Danimarca gli inglesi si portano momentaneamente al primo posto nel girone C.