Una delle rivelazioni più convincenti della stagione appena conclusa, da vero e proprio pilastro del Benevento di Andreoletti prima e di Auteri poi. Un’avventura che ha permesso alla Strega di poter contare su una certezza del suo organico, spendibile in tutti i ruoli del pacchetto arretrato. Terzo di difesa o anche esterno nel reparto a quattro, Filippo Berra in una sola stagione è riuscito a conquistare per sé i riflettori più importanti del club sannita, brillando in gran parte del suo campionato. Arrivato in punta di piedi durante l’ultima finestra estiva di mercato, l’ex Pisa e Sudtirol ha collezionato 33 presenze in regular season, tutte da titolare: 3 le gare osservate dalla panchina, 2 invece a distanza per squalifica.

