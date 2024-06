Torino pride: Gribaudo, ‘boccata ossigeno dopo settimana orribile’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Dopo una settimana orribile in cui, ancora una volta, le destre hanno mostrato il loro volto peggiore, dagli attacchi squadristi in Parlamento passando per gli elogi alla X Mas fino a Meloni che nega al G7 il diritto all’aborto, ci voleva una boccata d’ossigeno. E il Pride di Torino lo è, splendidamente”. Lo afferma Chiara Gribaudo, vicepresidente del Partito democratico, dal Pride di Torino.

“Un’onda di persone, tutte colorate, tutte diverse, ma che chiedono -aggiunge l’esponente Dem- di essere uguali nei diritti. Nel diritto ad amare, ad essere sé stessi, a non essere discriminati. Cose, evidentemente, inconcepibili per la destra. Torniamo in piazza per ricordare a questo Governo che servono diritti universali, da riconoscere a tutte e tutti. Viva il Pride, dove si parla di diritti il Partito democratico c’è”.