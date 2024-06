“Ho appreso che nelle scorse ore il Cipess ha dato il via libera al nuovo contratto di programma Mit-Anas 2021-2025, nel quale sono stati indicati gli investimenti previsti per un importo di circa 44 milioni di euro. In questo importante strumento di programmazione della spesa che è il Contratto di programma non risulta più inserito l’intervento denominato ‘realizzazione Asse stradale Ce-Bn collegamento autostradale da Caserta a Benevento con bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla tangenziale di Benevento 1° lotto – dallo svincolo con la A30 (Caserta) allo svincolo di Paolisi (Benevento)’ per l’importo stimato di 105 milioni di euro”.

Inizia così la lettera inoltrata dal primo cittadino di Benevento Clemente Mastella al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, missiva spedita anche al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

