G7: Lupi, ‘un grande successo tutto italiano’

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “La riunione del G7 è stato un grande successo tutto italiano: l’ottima organizzazione dell’evento, dal piano programmatico a quello della sicurezza, non poteva che portare a risultati positivi innegabili, particolarmente sui temi immigrazione, Piano Mattei e Intelligenza artificiale. Successo evidenziato dalla partecipazione per la prima volta di un Pontefice ad un G7″. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Chi ha cercato sin dall’inizio di mettere in ombra questa riunione con polemiche sterili non è riuscito nel suo intento. Il nostro Paese -aggiunge- esce rafforzato da questo grande evento, grazie alle recenti elezioni che hanno consolidato il ruolo del centrodestra e del presidente del Consiglio Meloni anche nella creazione delle future alleanze europee. Ancora una volta l’Italia è ponte irrinunciabile tra culture e una guida nelle sfide globali”.