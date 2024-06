L’incidente sulla Statale Aurelia, l’intervento dei soccorsi che hanno tentato la rianimazione sul posto, prima del trasferimento in ospedale con l’elisoccorso.

Ma per Giovanni Lapia, carabiniere 31enne, non c’è stato nulla da fare.

Di origini partenopee, il giovane ha vissuto a lungo a San Giorgio del Sannio, prima di trasferirsi a Fiumicino.

