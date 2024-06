Un carabiniere in servizio presso la compagnia di Montesarchio è stato soccorso da un’ambulanza del 118 di Airola a seguito di una aggressione subita mentre era in servizio.

I fatti si sono verificati nella giornata di ieri a Montesarchio. Le informazioni disponibili, tuttavia, non sono ancora circostanziate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia