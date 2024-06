Mo: Israele respinge piano francese per disinnescare tensioni confine Libano

Tel Aviv, 14 giu. (Adnkronos) – Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha escluso l’idea che Israele possa aderire all’iniziativa, promossa dal presidente francese Emmanuel Macron, attraverso la quale Francia, Stati Uniti e Israele formerebbero un gruppo di contatto per allentare le tensioni al confine tra Israele e il Libano. Lo rende noto al Jazeera.

“Mentre combattiamo una guerra giusta, difendendo il nostro popolo, la Francia ha adottato politiche ostili contro Israele”, ha affermato Gallant in una nota. “Israele non parteciperà all’iniziativa trilaterale proposta dalla Francia”.