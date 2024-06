Milano: gup, 13 a processo per incendio Torre dei Mori, prima udienza a settembre (2)

(Adnkronos) – Tra le persone che dovranno affrontare il processo, davanti a un giudice monocratico, c’è anche Stefania Grunzwieig, amministratrice della Polo srl, due spagnoli – il legale rappresentante e l’export manager della Alucoil -, e alcuni dei responsabili della Zambonini. Si tratta, in sintesi, dei costruttori-commissionari della torre, committenti dell’opera, tecnici incaricati, produttori, distributori e installatori dei materiali andati a fuoco.

Per quattro indagati, tra cui due vigili del fuoco che avevano dato l’ok per il certificato antincendio necessario per rendere abitabile la torre, il giudice ha stabilito il “non luogo a procedere” avendo nei loro confronti elementi che non consentono di avere margini per una ragionevole condanna. (motivazioni per loro tra 90 giorni). Circa cento le persone pronte a costituirsi parte civile nel processo.