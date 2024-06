Incidenti: scontro auto-moto in via Padova a Milano, grave centauro 50enne

Milano, 14 giu. (Adnkronos) – Un motociclista di 50 anni è rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco prima delle 9 di questa mattina a Milano.

L’uomo era a bordo della sua moto e percorreva via Padova quando, in corrispondenza con una stazione di benzina, si è scontrato con un’auto guidata da una ragazza di 24 anni. A seguito dell’impatto con il veicolo, il centauro è stato sbalzato a terra, riportando gravi traumi al cranio, alle gambe e alle braccia.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu, che lo hanno trasferito in codice rosso all’ospedale Niguarda. La conducente dell’auto ha riportato lievi ferite ed è stata trasportata in codice verde al San Raffaele. Presente anche la polizia locale per i rilievi del caso.