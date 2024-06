Dalla partita dei riscatti non arriveranno grosse sorprese. Il primo round si chiuderà stasera alle 23.59 e con ogni probabilità per il Benevento terminerà con due rientri alla base: quello di Mattia Viviani dal Cosenza e quello di Gennaro Acampora dal Bari. Entrambi i club non sono intenzionati a far valere l’opzione per acquisirne a titolo definitivo i cartellini e di conseguenza entrambi torneranno a tutti gli effetti in organico. Nulla di inaspettato e, per questo motivo, nulla che possa condizionare le strategie di mercato del club di via Santa Colomba.

