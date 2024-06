L’inizio incerto con il Casarano, inseguendo spazi sempre più ridotti. Poi l’esplosione con il Campobasso promosso in Serie C, da titolare e protagonista della fantastica cavalcata dei lupi. Buona la ‘seconda’ per Francesco Parisi, classe 2004, di proprietà del Benevento in prestito in D: “Una stagione sia bella che brutta – racconta il difensore a Il Sannio Quotidiano –, a Casarano non ho giocato quasi per nulla, per vari motivi, soprattutto calcistici. Poi l’ultimo giorno di mercato siamo riusciti a fare questa operazione con il Campobasso e da lì è andato tutto bene. Alla prima partita sono stato subito convocato pur essendo arrivato da pochi giorni, e da lì ho giocato sempre da titolare. All’inizio un po’ di fatica, poi le soddisfazioni sono arrivate”.

Foto Campobasso FC