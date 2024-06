G7: Meloni vede Kishida, piano d’azione bilaterale per rafforzare cooperazione

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a margine del vertice G7 il primo ministro del Giappone, Fumio Kishida. A seguito dell’incontro in Giappone di inizio anno, Meloni e Kishida hanno confermato il progressivo rafforzamento dei rapporti bilaterali. Un’intensa collaborazione trasversale fra le due Nazioni, che ha avuto oggi ulteriore manifestazione concreta con l’adozione di un Piano d’Azione bilaterale volto a definire gli ambiti prioritari di cooperazione per il periodo 2024-2027, informa Palazzo Chigi. I due leader hanno anche ricordato l’importante appuntamento del prossimo anno in Giappone di EXPO Osaka 2025. La conversazione ha infine passato in rassegna i principali temi dell’agenda internazionale, con particolare enfasi sulla crisi ucraina, sulla situazione a Gaza, sulla collaborazione con le Nazioni africane e sulla stabilità dell’Indo-Pacifico.