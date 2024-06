G7: bozza dichiarazione, ‘partnership equa con Africa, bene Piano Mattei’**

Bari, 14 giu. (Adnkronos) – “Impegno con i Paesi dell’Africa, in uno spirito di partnership strategica ed equa”. “Mentre lavorano per raggiungere uno sviluppo sostenibile e una crescita industriale per i loro popoli, rafforziamo i nostri sforzi rispettivi per investire in infrastrutture sostenibili, anche con la Partnership for Global Infrastructure and Investment (Gpii), e lanciamo l’iniziativa Energy for Growth in Africa, insieme con diversi partner africani”. E’ quanto si legge nella bozza delle conclusioni che verranno adottate questa sera dai leader del G7 presenti a Borgo Egnazia, che, in quest’ottica, accolgono con favore “il Piano Mattei per l’Africa lanciato dall’Italia”.