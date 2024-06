Lo aveva anticipato ad Airola nel corso della campagna elettorale: il 10 giugno sarò qui nel Sannio e da tale data partirà la mia corsa per la successione di De Luca.

Evidentemente, Fulvio Martusciello era sicuro di sé, di come l’elettorato avrebbe risposto, del resto in tanti anni il suo feeling con i cittadini non si è mai interrotto, rinverdito da exploit che alle Regionali lo proiettarono in cima alla graduatoria nazionale. Insomma, un’autentica macchina da guerra come calamita del consenso. Al punto che oggi il deputato Francesco Rubano ha dovuto rispolverare vecchie etichette per evidenziarne il successo: “Mister Centomila” fu infatti definito Alfredo Vito, deputato democristiano poi transitato in Forza Italia agli inizi degli anni 2.000. Martusciello ha totalizzato oggi 97.861 nella circoscrizione meridionale, di questi 71.949 in Campania.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia