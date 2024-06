Fanpage: Verducci, ‘inchiesta fa paura, Piantedosi e Meloni chiariscano’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “La video inchiesta di Fanpage dedicata alle organizzazioni giovanili di Fdi, da cui sembrano emergere con evidenza condotte e comportamenti di impronta fascista e neo fascista, rende necessario che il ministro Piantedosi riferisca nelle aule parlamentari su quali misure intenda adottare al fine di fare piena chiarezza sui fatti riportati e per impedire rigurgiti e ricostruzione di organizzazioni di chiara marca neofascista”. Così il senatore Francesco Verducci del Partito Democratico.

“Dall’inchiesta di Fanpage sembrano emergere inquietanti contiguità tra le organizzazioni giovanili vicine a Fdi (Gioventù nazionale, Nazione futura e Atreju) con ambienti e personaggi dichiaratamente fascisti se non addirittura neonazisti. Per questi motivi stiamo presentando una interrogazione urgente al ministro Piantedosi. Riteniamo necessario che si faccia luce su tali avvenimenti e che il Parlamento tutto venga a conoscenza di quanto sta accadendo”.

“E’ necessario che si intraprendano tutte le iniziative indispensabili, secondo quanto la nostra stessa Costituzione prevede, affinché si impedisca, in qualsiasi forma e sotto ogni spoglia, la ricostruzione del partito fascista e le forme di propaganda ad esso legate. La strategia nazionale contro l’ antisemitismo ha tra gli obiettivi principali il contrasto alla diffusione di ogni simbolo legato al fascismo. E’ inaccettabile fare finta di nulla: il Ministro Piantedosi e la Presidente del Consiglio, capo di Fratelli d’Italia, devono chiarire su quanto emerso di così inquietante e pericoloso. Grazie ai giornalisti di Fanpage e alla redazione di Piazza Pulita guidata da Corrado Formigli per il lavoro che stanno facendo”.