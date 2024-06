Fanpage: Bazoli (Pd), ‘giovani Fdi allevati in culto fascismo, inquietante’

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Sono sbalorditive le immagini di giovani di Fratelli d’Italia, del partito della premier, che a fronte di una facciata presentabile segretamente sono allevati nel culto del fascismo. Dopo lo scandalo del portavoce del ministro Lollobrigida, nipote di uno dei fondatori di Ordine Nuovo – da cui transitarono tutti i neofascisti responsabili delle stragi di questo paese – un altro indizio di una realtà oscura che si cela dietro il doppiopetto della destra di governo. È per questo che faticano a dichiararsi antifascisti? C’è un legame con le riforme che puntano a trasformare la democrazia parlamentare in una forma di governo plebiscitaria? Domande inevitabili che suscitano grande inquietudine”. Lo dice il senatore Alfredo Bazoli, vicepresidente del gruppo del Pd e capogruppo dem in Commissione Giustizia.