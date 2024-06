Mo: Guterres, ‘Onu farà il possibile per risolvere situazione tra Israele e Palestina’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Non possiamo contemplare la continuazione di questo orrore, tanto meno un’escalation o una ripetizione tra qualche anno. Dobbiamo interrompere il ciclo. L’Onu è pronta e disposta a fare tutto il possibile per risolvere la situazione tra Israele e Palestina, a sostegno della soluzione dei due Stati. Siamo in continue discussioni con tutte le parti, non solo su come affrontare la catastrofica situazione umanitaria, ma anche su cosa occorre fare dopo la fine dei combattimenti”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un’intervista a ‘Repubblica’.