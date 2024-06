Migranti: Guterres, ‘Piano Mattei opportunità per sostenere Paesi africani’

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “La migrazione è essenziale, ma va organizzata. In questo contesto, il Piano Mattei potrebbe essere un’opportunità non solo per combattere le cause profonde che costringono le persone a intraprendere viaggi pericolosi, ma per sostenere i Paesi africani che ospitano la maggior parte degli esseri umani in fuga dalle crisi. Allo stesso tempo, esorto i paesi del Nord del mondo a combattere il traffico di esseri umani. Nessuno può raggiungere questo obiettivo da solo, motivo per cui sono necessari sforzi globali per organizzare e gestire le migrazioni”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres in un’intervista a ‘Repubblica’.