G7: Mattarella, ‘riappaiono vecchi fantasmi, promuovere processi per pace e sviluppo’

Brindisi, 13 giu. (Adnkronos) – “Rispetto all’incontro del G7 che la Repubblica italiana ha presieduto sette anni fa, a Taormina, il contesto internazionale è profondamente mutato. Oggi registriamo che il crescente processo di interdipendenza promosso dalla globalizzazione è bruscamente venuto meno, unitamente alla spinta verso valori e obiettivi globalmente condivisi. Antichi fantasmi sono riapparsi e il linguaggio della cooperazione, e della costruzione di regole di convivenza internazionali rispettose dei popoli, viene messo a dura prova, lasciando il posto a crescenti tensioni geopolitiche, quando, purtroppo, non a conflitti”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel brindisi in occasione del Pranzo offerto ai Capi di Stato e di Governo e alle personalità partecipanti al Vertice G7.

“L’ambizione di nuovi attori di giocare un ruolo più profilato interpella la capacità della comunità internazionale -e in essa del G7- di promuovere processi positivi orientati alla pace e allo sviluppo. Per taluno -ha sottolineato ancora il Capo dello Stato- si tratta di procedere alla realizzazione comunque -spesso in modo affannoso- di nuovi assetti internazionali, nella presunzione che saranno più vantaggiosi per sè di quelli raggiunti nei decenni che hanno fatto seguito alla Seconda guerra mondiale mentre, spesso, aprono, invece, spazi a insidie di neo-colonialismi se non di neo-imperialismi”.