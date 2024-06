Autonomia: Patuanelli, ‘sanzioni? Mi sembra Sordi ‘io so io e voi…’, questa è Meloni’**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Anche al Senato abbiamo chiesto più volte per più di un’ora ai colleghi della maggioranza che dicessero una parola di censura rispetto a quanto era occorso il giorno prima alla Camera, al nostro collega, ma non è una questione di partito. È una questione di dignità delle istituzioni”. Così il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli.

“Abbiamo affrontato il silenzio della maggioranza occupando l’aula del Senato e abbandonandola dopo perché hanno continuato a non dire assolutamente una parola. Il messaggio che esce è bruttissimo soprattutto per i giovani: consegnare un tricolore, la bandiera del nostro paese, a un ministro della Repubblica è equiparato a chi dà un cazzotto a un collega alla Camera. È inaccettabile”.

“Mi sembra di vedere Alberto Sordi quando diceva ‘io so io e voi non siete un c…’. Ecco questo è Giorgia. E questo è quello che la maggioranza fa. E si percepisce un ulteriore salto di arroganza e aggressività di questa maggioranza. Si sentono i proprietari del paese. Si sentono i padroni che possono fare quello che vogliono”.