E’ stato denunciato in stato di libertà alla magistratura inquirente un soggetto, dipendente pubblico in servizio a Benevento: il tutto a seguito di attività d’indagine espletata dalla Municipale. Emerso che il soggetto in questione, essendo stato sanzionato nel mese di marzo 2024, aveva presentato ricorso in autotutela per l’annullamento del verbale di violazione al Codice Stradale, allegando un permesso adibito a persone invalide e dichiarando che quel giorno fosse al servizio proprio della persona invalida.

