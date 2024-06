Incidenti: in sella alla sua bici viene investito da una moto a Milano, grave 89enne

Milano, 12 giu. (Adnkronos) – Un uomo di 89 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da una motocicletta. E’ accaduto intorno alle 15.45 a Milano.

L’uomo era in sella alla sua bici e stava percorrendo Viale Corsica, quando è stato urtato dalla moto ed è finito a terra. Nell’impatto, ha riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Areu che lo hanno soccorso e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Presenti anche gli agenti della polizia locale per effettuare i rilievi.