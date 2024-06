Durazzano, Buffolino valuta il ricorso

“E’ stata una affermazione immensa, una grossa vittoria. Soli contro tutti siamo riusciti a centrare un risultato che dà ulteriore smalto alla nostra azione politica e che getta basi ancor più solide per un percorso che sarà duraturo e proficuo”.

L’avvocato Alessandro Buffolino commenta così all’indomani dell’esito del voto comunale di Durazzano che ha visto la lista da lui capitanata, “Nuovi Orizzonti”, non vincere per appena due preferenze. “Il nostro progetto, la nostra idea di paese si sono dovuti scontrare con competitors fortissimi che includevano colui il quale ha fatto il sindaco per quindici anni, Sandro Crisci, nonché due candidati sindaco delle ultime competizioni elettorali, tra i quali l’ingegnere Francesco Iadevaia. Eppure, nonostante queste posizioni forte, metà paese ha deciso di sposare la nostra idea, il nostro pensiero, il nostro programma. Stiamo ricevendo continui attestati di stima da parte di durazzanesi e amministratori dei paesi viciniori. Ora si riparte, meglio dirsi si continua a lavorare.

