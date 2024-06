Cina: Banca centrale immette liquidità per 281,16 mln di dollari

Pechino, 12 giu. (Adnkronos/Xinhua) – La Banca centrale cinese ha effettuato mercoledì 2 miliardi di yuan (281,16 milioni di dollari) di operazioni di pronti contro termine a sette giorni a un tasso di interesse dell’1,8%. L’operazione mira a mantenere la liquidità ragionevole e ampia nel sistema bancario, ha dichiarato la People’s Bank of China in un comunicato. Un pronti contro termine è un processo in cui la Banca centrale acquista titoli dalle banche commerciali attraverso un’asta, con l’accordo di rivenderli in futuro.