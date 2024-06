Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Un deputato della Lega mima il simbolo della X Mas in Aula e torna la violenza squadrista nel Parlamento. Le opposizioni sventolano il tricolore in Aula. 12 giugno 2024 e non 1924. Mobilitiamoci ovunque per difendere l’Unita’ d’Italia”. Così Nicola Zingaretti su twitter.