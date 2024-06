Roma, 12 giu. (Adnkronos) – Dopo quanto accaduto in aula sono stati acquisiti i filmati per accertare nella loro interezza i fatti e adottare ulteriori provvedimenti. Per stasera i lavori sono stati sospesi. La ripresa dei lavori sull’autonomia è prevista domani alle 9.30. È quanto emerso dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio.