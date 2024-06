Roma, 12 giu. (Adnkronos) – “Bene la risposta del presidente Fontana che, dopo aver visionato il video dell’aula, ha espulso il deputato della Lega, ma chiediamo che vengano visionate in modo approfondito le immagini perchè non è stato soltanto il deputato Furgiuele a fare il simbolo della Decima ma anche altri”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd, ai cronisti in Transatlantico.